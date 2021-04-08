رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: مصر دولة صديقة للمهاجرين بشكل مدهش

قال لوزان دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، إن 6 ملايين مهاجر يعيشون فى مصر، دون معسكرات خاصة بهم، بل مدمجون بالمجتمع وساهموا فيه منذ سنوات، وبعضهم تزوجوا وأصبح لديهم أطفال واستفادوا من مجموعة من الخطط الوطنية والبرامج التى تم إعطائها للمصريين، مقدما الشكر لوزيرة الصحة لإدماجها المهاجرين فى الحملات الصحية.

جاء ذلك خلال مؤتمر "حقوق الإنسان .. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.