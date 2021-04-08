وزيرة الصحة: نستكمل خلال 4 أسابيع الحصول على 4.5 مليون جرعة لقاح كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم توسيع العمل فى المراكز الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، مطالبة المواطنين بعدم التزاحم والذهاب فى توقيتات مختلفة على مدار اليوم.

وأضافت وزيرة الصحة خلال المؤتمر المنعقد الآن لاستعراض مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر، والإرشادات الوقائية خلال شهر رمضان الكريم، أنه خلال أيام تصل شحنة جديدة من اللقاحات، وخلال 4 أسابيع تستكمل مصر 4.5 مليون جرعة.

وقالت هالة زايد إن الوزارة أوشكت على تطعيم العاملين بمصر للطيران وعمال قناة السويس، كما سيتم تطعيم العاملين بالقطاع السياحى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

كان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أكد أنه لا بد أن نحافظ على المكتسبات التي وصلنا لها في وضع مصر بالنسبة لدول العالم حول أعداد الإصابات بكورونا، حيث إن مصر من أقل الدول إصابات بالفيروس، متابعا: نحن على أعتاب الموجة الثالثة من الفيروس، وهناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بكورونا.