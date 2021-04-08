/626348/تعرف-على-كواليس-إجتماع-نبيه-وعبد-المقصود-مع-أوباما

عقد أسامة نبيه المدرب العام للقلعة البيضاء، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق جلسة مع لاعب الفريق يوسف ابراهيم " أوباما "، على هامش تدريبات اليوم .

في سياق متصل حرص الثنائي على منح أوباما بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، و توجيه عدة نصائح للاعب خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء .

جدير بالذكريستعد فريق الزمالك لإستضافة نظيره تونجيت السنغالي، مساء بعد غد السبت الموافق 10 أبريل، في تمام الساعة السادسة مساءا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم .

وينتظر الزمالك تحديد مصيره من جانب الترجي التونسي، حيث لابد من فوز الفريق التونسي على منافسه مولودية الجزائر حتى يتمككن الزمالك من الصعود للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا في البطولة التي وصل الفارس الأبيض العام الماضي للنهائي قبل أن يخسرها أمام الأهلي بنتيجة 2-1.

ترتيب مجموعة الزمالك

في المركز الأول الترجى التونسى برصيد 10 نقاط. ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط. والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط. وتونجيث السنغالى يتزيل المجموعة برصيد 4 نقاط.

قائمة الزمالك لمباراة تونجيت ويلعب الزمالك هذا الموسم بقائمة تضم كلا من : حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم "جنش" وسيد عطية وأحمد نادر السيد . خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد السلام وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد عيد وحسام عبد المجيد. الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وإسلام جابر وحسين فيصل وأيمن حفني ويوسف إبراهيم "أوباما" وحسام أشرف . خط الهحوم: مروان حمدي وحميد أحداد وأسامة فيصل .

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

ومن ناحيه اخري يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون مؤتمرا صحفيا غدا الجمعة بإستاد القاهرة، للحديث عن المباراة وموقف الزمالك، وكيف سيواجه تونجيت السنغالي في الأمل الأخير للفارس الأبيض .