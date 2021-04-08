/626354/رئيس-باريس-سان-جيرمان-فوز-الفريق-أمس-على-بايرن-حدث-تاريخي-للفريق

حقق الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان الفوز علي النادي الألماني بايرن ميونج، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الـ 8 من دوري أبطال أوروبا في لقاء الذهاب علي ملعب أليانز أرينا ببرلين.

نشر رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ، بعد فوز فريقة أمس علي البافاري الألماني بايرن ميونخ بطل النسخة الماضية للبطولة، بثلاثية مقابل هدفين، علي ملعب بايرن ميونخ.

قال" اسقاط بايرن ميونخ في ملعبه ضمن أهم الانتصارات في تاريخنا، وسنسعى للفوز أيضاً في مباراة الإياب، أنا فخور جداً باللاعبين والطاقم الفني".

هدف ناصر الخليفي مع باريس

ومن الجدير بالذكر أن ناصر الخليفي تولي رئاسة المدير التنفيذي للنادي منذ 2011 مع الفريق الباريسي، وجاء بالعديد بالصفقات الجديد في كل موسم واللامعه في عالم الساحرة المستديرة، بأمل تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف باريس أمام بايرن ميونخ

خطف مبابي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 3 ، من خلال انطلاقة قوية من البرازيلي نيمار ويمررها للسريع مبابي ويسددها بقوة علي حارس المرمي نوير ويصعب علية التعامل معها وتهز شباكة.

سجل ماركينيوس مدافع باريس الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 29 من عمر المباراة، من خلال تمريرة عالية من خلف دفاع بايرن لتصل لماركينيوس ويستلمها بأريحية ويسكنها الشباك علي يمين نوير.

سجل مبابي الهدف الثاني له في المباراة والهدف الثالث للفريق في الدقيقة 68 من عمر المباراة، من خلال هجمه سريعه منظمه بين لاعبي الفريق ويمررها دي ماريا في النهاية لمبابي ويسبت مدافعي بايرن ونوير ويسدد كرة قوية زاحفه في الزاوية اليمن لنوير وتسكن الشباك.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ :

في حراسة المرمي : كيلير نافاس.

في خط الدفاع : كيمبيبي – ماركينيوس – دايولو – داياجبا.

في خط الوسط : دانيلو – جيا.

في خط الهجوم : نيمار – دي ماريا - دراكسلر – مبابى.

باريس سان جيرمان أمام برشلونه دور الـ 16

حجز الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان مقعد له في الدور الـ 8 علي حساب الإسباني برشلونه في الدور الـ 16 بنتيجة 5/2 مجموع مبارتي الذهاب والإياب، في حين انتهت مباراة الذهاب بنتيجة4/1 لباريس علي ملعب برشلونه « كامب نو» وانتهت مباراة الإياب علي ملعب حديقة الأمراء بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.