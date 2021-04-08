/626357/صغير-السن-يخطف-الأضواء-من-محمد-صلاح-وجوتا-بليفربول
حقق البولندي ماتيوز موسيالفيسكي لاعب ليفربول جائزة هدف الشهر المنصرم مارس، داخل صفوف فريق الشباب للفريق تحت سن 18 سنه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
خطف لاعب فريق ليفربول تحت سن 18 سنه، التتويج بجائزة هدف الشهر مع الفريق، بعد تسجيل هدف اكثر من رائع أمام نيو كاسل، من خلال مراوغة 5 لاعبي من فريق نيو كاسل في المباراة والتسجيل.
رشح الفريق صغير السن ماتيوز موسيالفيسكي بجانب كلا من ساديو ماني ومحمد صلاح وديجو جوتا لاعبي الفريق الأول في النادي، وحصل اللاعب علي الجائزه من بين نجوم لاعبي الفريق الأولز
ومن الجدير بالذكر سيطر الفرعون المصري محمد صلاح علي جائزة هداف الشهر، لمدة ستة أشهر داخل صفوف الفريق، منذ شهر سبتمبر الماضي منذ انطلاقة الموسم الجاري.
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