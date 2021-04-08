هل يتم إلغاء الدراسة في رمضان؟.. مجلس الوزراء يجيب

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نشرت عدد من المواقع الإخبارية، والعديد من صفحات السوشيال ميديا، أنباءً تفيد بإلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءاً من شهر رمضان، واعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي، ما أثار مزيدًا من الجدل.

مجلس الوزراء على الفور تدخل، وتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءاً من شهر رمضان أو اعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن الدراسة مستمرة بكافة المدارس دون إلغاء، كما ستعقد الامتحانات الشهرية المجمعة لجميع صفوف النقل في مواعيدها المقررة.

وأشارت الوزارة في ردها على مجلس الوزراء، إلى أن الحضور اختياري بكافة المدارس في شهر رمضان، ويقتضي الغياب الاختياري إقراراً رسمياً من ولي الأمر، على ألا تزيد عدد أيام حضور الطلاب على ثلاثة أيام أسبوعياً، حيث يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل المتعددة التي أعلنت عنها الوزارة من منصات وقنوات تعليمية، مُشددةً على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية كافة عناصر المنظومة التعليمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان الخميس، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

سلامة الطلاب

كانت وزارة التربية والتعليم أشارت في بيان سابق، إلى أنه في ضوء حرصها على سلامة الطلاب خلال شهر رمضان الكريم، تم تفعيل الحضور الاختياري في جميع أنواع المدارس، ولكن على ولي الأمر موافاة المدرسة بتلك الرغبة.

وشدد الوزارة أنه في حال رغب الطالب في الحضور إلى المدرسة، لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن ثلاثة أيام أسبوعيًا، حيث سيتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع التأكيد على استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية.

وشددت التعليم على ضرورة التزام جميع المدارس والكيانات التعليمية المقيد بها طلاب مصريين بتدريس مواد الهوية القومية، وتتضمن «اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الدراسات الاجتماعية»، على أن تلتزم جميع المدارس بما فيها المدارس الدولية بتحية العلم وأداء النشيد المصري ومن يخالف يتعرض للمساءلة القانونية.

والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل المدارس واتخاذ الإجراءات عند ظهور أي حالات مرضية يجب الإبلاغ بها، واتباع قواعد الغلق حال وجود أكثر من إصابة بالمدرسة، وفرض عقوبات على المدارس التي لا تلتزم بالإبلاغ عن الإصابات.

وقبل ساعات، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، قبل نهاية الأسبوع الجاري، في تصريحات له على جروب أولياء الأمور على تطبيق «واتس آب».