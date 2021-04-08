/626359/التفاصيل-الكاملة-حريق-في-برج-للاتصالات-خلف-كارفور-المعادي

نشب حريق في برج للاتصالات، خلف كارفور المعادي، ما أدى إلى تجمع الأهالي وعدد من أصحاب المحال لمحاولة السيرطة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغًا يُفيد بنشوب حريق في أحد أبراج الاتصالات خلف كارفور المعادي.

وأسرعت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة عليه قبل امتداده للمباني المجاورة، وعلى الفور تم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

المعمل الجنائي وإخماد حريق برج اتصالات كارفور

وبعد مرور وقت قصير، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق برج للاتصالات خلف كارفور المعادي.

وأمرت نيابة المعادي، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق برج للاتصالات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

النيابة تباشر التحقيق في حريق شقة في المعادي

وفي واقعة أخرى تباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم الخميس، تحقيقاتها في في واقعة حريق نشب في شقة داخل برج سكني على كورنيش النيل في منطقة المعادي، وطالبت رجال المباحث بالتحريات حول الواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن السبب وراء اندلاع الحريق ماس كهربائي.

وأكد مالك البرج السكني محل الواقعة في التحقيقات، عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.