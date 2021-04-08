/626361/تألق-مستمر-وبصمة-واضحة-تعرف-على-موقف-لاعبي-الزمالك-المعارين-هذا-الموسم

بعد عودة كارتيرون ورحيل باتشيكو يبحث نادى الزمالك عن العودة إلى البطولات من جديد بعد موقفه الصعب في بطولة إفريقيا وموقفه في الدورى المصرى عن طريق النظر إلى عودة المعارين ، وذلك بسبب تألقهم مع الأندية الأخرى .

مصطفي محمد:

انتقل مصطفي محمد للفريق التركي في الميركاتو الشتوي الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، مع بند بأفضلية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

وأحرز الأناكوندا 6 أهداف مع جالاتا سراي في 9 مباريات، من بينها 5 أهداف في الدوري التركي، منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

أصبح رحيل مصطفي محمد نقطة ضعف لدى القلعة البيبضاء ممل جعل كارتيرون يبحث عن البديل له من المعارين كالأتى :

رزاق سيسيه:

في ظل تألق الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الزمالك المعار لنادي الأتحاد السكندري أصبح قريبا من العودة للصفوف الأبيض الموسم المقبل وذلك في ظل تألقه مع الأتحاد ، ووجود أزمة في عقده بسبب عدم التجديد .

وسجل رزاق سيسيه 5 أهداف في المباريات التي خاضها مع فريقه في الدوري الممتاز.

محمد أوناجم:

كان المغربي أوناجم مهاجم القلعة البيضاء المعار لنادي الوداد المغربي من ضمن العناصر الأساسية في تشكيل الأبيض قب ان يتم إعارته في يناير الماضي.

وسجل أوناجم هدفا مع الوداد خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا، و لم يسجل أي أهداف في مسابقة الدوري.

ويرغب كارتيرون في عودة أوناجم في الموسم المقبل خصوصا بعد رحيل مهاجم الفريق مصطفي محمد ، وعبر كارتيرون بعد عودته عن استياؤه من رحيل أوناجم في ظل تولى باتشيكو .

عمر السعيد:

يفكر الجهاز الفني لفريق الزمالك في عودة عمر السعيد مهاجم الفريق المعار للجونة بعد المستويات التي يقدمها اللاعب منذ إعارته في يناير الماضي. وسجل السعيد 5 أهداف في الدوري منذ إعارته.

يتوجه كارتيرون بعد النظر للمهاجمين المعارين ، إلى جناح الفريق المعار مصطفي محمد

مصطفي فتحى:

أصبح مصطفى فتحي جناح فريق الزمالك المعار لنادي سموحة على رأس المطلوب عودتهم، خاصة بعد ظهوره بمستوى متميز منذ رحيله في يناير الماضي، ليظهر بمستوى أفضل من أجنحة الزمالك الحالية .

وسجل مصطفى فتحي 5 أهداف في 8 مباريات خلال مشاركته مع سموحة هذا الموسم ، بالدوري وكأس مصر .

في سياق متصل يريد مدرب الزمالك حل أزمة حراس المرمى في القلعة البيضاء عن طريق عودة محمد صبحي حارس الفريق.

محمد صبحي:

استقر مدرب الزمالك على عودة محمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار للاتحاد السكندري في الموسم المقبل، خاصة بعد ظهوره بمستوى متميز، ولعودته ينوى الزمالك بيع الحارس الثالث للفريق محمد عواد في نهاية الموسم الجاري، ليصبح تشكيل حراسة مرمى الأبيض مكون من “جنش ، أبو جبل ، صبحي”.