/626339/أحمد-شراني-التحول-الرقمي-يضمن-تقديم-الفائدة-لمقدم-الخدمة-ومتلقيها

قال النائب أحمد شراني عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة والذكية، الذى افتتحه الرئيس السيسى، يعد من أهم المشروعات التى تهدف لتحقيق رؤية مصر المستدامة 2030 بشأن التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا فى كافة القطاعات، بما يضمن دقة البيانات المقدمة من وإلى هذه القطاعات وتيسيرا على المواطنين فى انهاء معاملتهم فى الأماكن الحكومية.

أحمد الشرانى: التحول الرقمي وميكنة الجهاز الادراي

وأشار عضو مجلس الشيوخ أحمد شراني،إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فيما يتعلق بالتحول الرقمى، لترقية الخدمة المقدمة للمواطنين، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، بما يضمن دقة البيانات والمعلومات، والتخلص من ظاهرة الفساد الإداري والتزوير، مشيرا إلى أن التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا سوف يصبح منهج وأسلوب عمل في جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية المختلفة ليصبح تقديم الخدمات أسهل وأسرع.

وأكد عضو الشيوخ، أن استخدام التكنولوجيا يوفر الجهد والمال ، بما يضمن تقديم فوائد مختلفة للطرفين مقدم الخدمة سواء الحكومة أو القطاع الخاص ومتلقي الخدمة، وهذا مل يهدف إليه اصدار مجمع الوثائق المؤمنة، بالإضافة للعديد من المميزات بشأن تحسين كفاءة العمل والتشغيل، ويساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

السيسي يفتتح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

هذا وكان الرئيس السيسي قد تفقد عددا من المنشآت وخطوط الإنتاج المقامة فى المجمع ، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة علي مستوي الجهاز الادراي للدولة بما يضمن اصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

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ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.