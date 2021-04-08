/626363/قرار-جديد-من-الفيفا-لصالح-لاعب-الزمالك-السابق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن نادي الزمالك ملزم بدفع مليون دولار لمهاجم الفريق الأول السابق، بنيامين أشيمبونج، في غضون 30 يومًا وفقًا لقرارات المحكمة الرياضية وذلك في ديسمبر 2020.

وقد طلبت الاتحاد الدولي تسديد اليوم الخميس من الزمالك تسوية ديونه ودفع مبلغ حوالي 1.1 مليون دولار للغاني البالغ من العمر 30 عام.

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وقد أكد الفيفا ان اللاعب تم إجباراة علي فسخ عقدة وذلك بسبب تصرفات مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور.

وجاء بيان لجنة الانضباط بالفيفا للجهات المعنية اليوم كالتالي كما نشر موقع "GhanaSoccerNet": ثبتت إدانة نادي الزمالك الرياضي لعدم الامتثال الكامل للقرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي في 8 ديسمبر 2020.

عند انتهاء الموعد النهائي المذكور أعلاه وفي حالة التخلف المستمر عن السداد أو عدم الامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المنصوص عليها، سيتم إعلان حظر النادي من التعاقدات الجديدة حتى يتم سداد كامل للمبلغ المستحق.

سيتم تنفيذ حظر الانتقالات تلقائيًا على المستويين المحلي والدولي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم والفيفا، دون الحاجة إلى اتخاذ قرار رسمي آخر أو إصدار أي أمر من لجنة الانضباط في الفيفا أو أمانتها.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز أيضا طلب خصم النقاط أو الهبوط إلى درجة أدنى بالإضافة إلى حظر الانتقالات في حالة استمرار عدم السداد أو تكرار مثل هذه الأزمة مرة أخرى أو الانتهاكات الجسيمة في صفقة مستقبلية لأي سبب من الأسباب".

ويلعب الزمالك هذا الموسم أفريقيا بقائمة تضم كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم «جنش» وسيد عطية وأحمد نادر السيد .

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد السلام وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد عيد وحسام عبد المجيد

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وإسلام جابر وحسين فيصل وأيمن حفني ويوسف إبراهيم "أوباما" وحسام أشرف .

خط الهحوم: مروان حمدي وحميد أحداد وأسامة فيصل .

ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق تونجيت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.