/626362/عصام-شيحة-يدعو-لتشكيل-لجنة-عمل-دستور-دائم-للبلاد

قال عصام شيخة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اللامساواة من أخطر المشاكل على مستوى العالم، مشيدا بمواد الدستور التي تشترط عدم التمييز، داعيا إنشاء مفوضية الأمير طبقا للمادة ٥٣ من الدستور.

جاء ذلك خلال مؤتمر :" حقوق الإنسان .. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: نحن فى حاجة لعقد اجتماعى جديد

وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أننا في حاجةً لعقد اجتماعي جديد على أن يتم تشكيل لجنة لعمل دستور دائم ومستمر نعالج فيه كافة القصور لعدم المساواة، والإنصاف والحرية والأمن.

عصام شيحة يدعوا إلى ضرورة هيكلة النظم الضريبية

وتطرق رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عصام شيحة، للمبادرات التي تمت بالدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسة ، داعيا لضرورة إعادة هيكلة للنظم الضريبة والأجور وخلق فرص عمل جيدة ودورات تدريبية وبناء مدراس وجامعات بكافة المحافظات والتوسع في برامج التأمين الصحي الشامل، زيادة الاهتمام بحقوق المرأة وخاصة المعيلة، وصياغة القوانين التي تراعي حقوق المرأة.

ودعا لضرورة صنع القرار عبر الدولة والمجتمع المدني والمواطنين دون تهميش لفئة على حساب أخرى، مؤكدا أن التعليم والتكنولوجيا أساس التمكين، وكسر حلقة الفساد المفرغة.

كما أوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن أفضل طريقة لتغيير الواقع عدة محاور منها مراعاة حقوق الأجيال القادمة.