النشرة المرورية.. زحام بدائرى المنيب والمرج وسيولة بشارع الجيش ونفق الأزهر

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، مساء اليوم الخميس، يكون لها طابع خاص فى نهاية الأسبوع، مع بداية فترة الذروة المسائية، مشيرا إلى أنها تشهد معدلات سير تتراوح بين 70 إلى 75%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية إيمان مختار والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المرتفعة فى محور 14 مايو للمتجه إلى منطقة فيكتور أمانويل، وأحجام متفرقة فى كورنيش الإسكندرية من عند منطقة سبورتنج حتى مناطق شارع سوريا.

وتابع صابر أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام المتفرقة فى شارع الجلاء للمتجه إلى الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة بورسعيد تشهد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، ومحافظة الدقهلية تشهد أحجام فى شارع المشاية للمتجه إلى شارع بورسعيد بمدينة المنصورة.

وأكد صابر أن، الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأضاف صابر أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تشهد بعض أعمال التوسعة، مع توافد المواطنين على مواقف الوجهين البحرى والقبلى، ينتج عنه بعض الأحجام أعلى دار السلام والبساتين للمتجه إلى المنيب، وأعلى المرج للمتجه إلى موقف المرج والطريق الزراعى.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تشهد بعض الأحجام فى شارع النيل للقادم عبر كورنيش العجوزة من مستشفى الشرطة، ومتجه لميدان الكيت كات وإمبابة؛ بسبب أعمال التوسعة، ناصحا بسلوك كوبرى الدقى أو شارع السودان.

ولفت إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نبه صابر على تجنب استخدام كوبرى أكتوبر و15 مايو، فى الاتجاهين، ناصحا باستخدام كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونوه صابر على وجود أحجام أعلى كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، وكذلك وجود أحجام أعلى كوبرى الفردوس للقادم من نفق الأزهر وصلاح سالم، ناصحا باستخدام محور النصر، وأحجام بمناطق الدائرى بصقر قريش، ناصحا باستخدام كورنيش النيل.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بوجود أحجام مرتفعة، بمناطق وسط المدينة، وخاصة منطقة العتبة والموسكى، ناصحا باستخدام شارع الجيش أو نفق الأزهر فى هذا التوقيت.