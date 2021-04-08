وزيرة الصحة : مد العمل بمراكز تلقيح كورونا حتى العاشرة مساءً خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم توسيع النطاق العمل فى مراكز لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساءً خلال شهر رمضان لمنع التكدس وتسهيلا على المواطنين.





وأضافت أنه سيتم استكمال الجرعات من لقاحات كورونا التى تم التعاقد عليها مع شركة جافى لتصل إلى 4 ملايين جرعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأوضحت أن جميع العاملين فى المجال السياحى والطيران وقناة السويس تلقوا التطعيم. وأكدت الوزيرة على استعداد مصر لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، مشددة على أن مصر قادرة على مواجهة أى تحدى قد يحدث لها.

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