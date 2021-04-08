القباج والسفير اليابانى يسلمان أدوات الوقاية من كورونا لـ300 حضانة

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى وماساكى نوكى، سفير اليابان فى مصر مراسم تسليم أدوات الوقاية من العدوى والمعدات الأساسية المقدمة من هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، وذلك للمساهمة فى استئناف الأنشطة داخل دور الحضانة المصرية خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





كما شهد مراسم التسليم مشاركة المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا هيديكى ماتسوناجا، خلال زيارته لمصر، والممثل الرئيسى لمكتب جايكا بمصر، يوشيفومى أومورا، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الأسبق والأمين العام للجنة تسيير الاعمال الخاصة بالشراكة المصرية اليابانية للتعليم، كما حضر مراسم التسليم فريق المشروع الذى يضم الخبراء اليابانيين، بالإضافة لعدد من ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى والجايكا.

وتشمل المعدات أجهزة لقياس الحرارة عن بعد تعمل بالأشعة تحت الحمراء ورفوف أحذية ومراوح كهربائية للتهوية، بجانب أدوات الوقاية من العدوى التى تشمل كمامات وقفازات ومطهرات وغيرها، حيث تم تسليم هذه المعدات لـ300 حضانة فى عدد من المحافظات دعمًا لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال تعزيز إجراءات الوقائية والممارسات الصحية.

يأتى هذا الدعم فى إطار مشروع "جايكا" لتحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتحت مظلة الشراكة المصرية- اليابانية للتعليم التى أطلقها رئيسا الدولتين فى عام 2016.

ويهدف هذا الدعم لتوفير المعدات اللازمة للمساهمة فى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لإعادة فتح دور الحضانة فى مختلف المحافظات والتى تأثرت بالإغلاق المؤقت الذى تم فرضه كإجراء احترازى للحد من انتشار كوفيد-19.

بجانب تقديم معدات الوقاية، قدم فريق المشروع بقيادة الخبراء اليابانيين تدريبًا عمليا للميسرات العاملات فى دور الحضانة عن كيفية تطبيق الاجراءات الاحترازية والممارسات الصحية بطريقة سليمة.

وفى إطار هذا المشروع الذى بدأ فى عام 2017، تقدم جايكا الدعم إلى 50 حضانة فى 5 محافظات: الإسماعيلية وكفر الشيخ وبورسعيد والقليوبية والسويس، بهدف تحسين جودة التعليم فى دور الحضانة من خلال نقل الخبرات لتطبيق مفهوم "التعلم من خلال اللعب" المبنى على التجارب اليابانية.

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعى جهود التعاون مع الحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، مشيرة إلى أن الجايكا ساعدت فى عدة أمور فى مجال تطوير منهج التعلم للطفولة المبكرة وتدريب العاملين ومديرى الحضانات والمسيرات، كما تم إنتاج مواد تعليمية مثل دليل أنشطة التعلم من خلال اللعب، بالإضافة إلى تنظيم جلسات مع أولياء الأمور وأطفالهم عن أهمية القراءة قبل النوم والتدريبات البدنية للأطفال.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه فى إطار التعاون استضافة اليابان الكوادر العاملة فى هذا المجال، وذلك لاكتساب الخبرات ومن ثم تدريب الكوادر المحلية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعمل على تحسين جودة رعاية الأطفال فى دور الحضانة عن طريق تقديم استراتيجية التعلم من خلال اللعب، وتحسين البيئة الفيزيقية فى الحضانات عن طريق أحواض رمل واللعب فى الأركان .

ومن جانبه، أشاد ماساكى نوكى سفير اليابان فى مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى اجتماع لجنة تيسير أعمال الشراكة المصرية- اليابانية للتعليم التى شاركتها بها وزيرة التضامن الاجتماعى فى الرابع من إبريل الجارى بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى،خاصة فيما يتعلق بمشروع جودة تنمية الطفولة المبكرة.