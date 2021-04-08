غدًا .. تعليق صلوات القداسات بأخميم لأجل غير مسمى

جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا بسادة أسقف أخميم وساقلتة، اليوم الخميس، قرارًا بتعليق صلوات القداسات وإيقاف كل الأنشطة والاجتماعات بدءًا من غد الجمعة ولأجل غير مسمى نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.





وأوضح أن يصلى القداسات الكهنة والشمامسة فقط، كما يمكن للشعب أن يذهب للكنيسة للصلاة بعد انتهاء صلوات القداسات. وتابع : "أرجو أن نصلى جميعا لكى يتحنن الرب على العالم ويرفع هذا الوباء، بشفاعة القديسة العذراء مريم وصلوات أبينا قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى".

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