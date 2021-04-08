الأنبا مكاريوس: استمرار صلوات القداسات بنسبة 25٪

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، اليوم الخميس، أن تستمر صلوات القداسات بنسبة حضور 25٪ من عدد المقاعد.



جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، اليوم الخميس، أن تستمر صلوات القداسات بنسبة حضور 25٪ من عدد المقاعد. وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وعدم المصافحة أو السلام مع إيقاف كل الاجتماعات ومدارس الأحد ومنع الزيارات.

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