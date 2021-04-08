الداخلية: زيارتين استثنائيتين لجميع نزلاء السجون بمناسبة رمضان

جدة - نرمين السيد - وقررت الوزارة منح جميع النزلاء "زيارتين استثنائيتين" على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بجميع قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس "كورونا"؛ وذلك حرصًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.