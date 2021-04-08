زايد: تطعيم الحجاج بسينوفارم الصينى.. و1.1 مليون مواطن سجلوا لتلقى اللقاح

جدة - نرمين السيد - ولفتت الى أنه لم يتم حتى الآن تحديد شروط الحصول على لقاحات كورونا للحجاج أو المعتمرين لأنه لم يتم تحديد أعداد الحجاج والمعتمرين، مؤكدة أنه بمجرد إعلان السعودية الاشتراطات سنبدأ فى إعطاء الحجاج اللقاحات على الفور، ولافتة الى انه أنه سيتم تطعيم الحجاج بلقاح سينوفارم الصينى لقلة المدة بين الجرعتين.

وأشارت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى لعرض مستجدات فيروس كورونا فى مصر اليوم، الأربعاء، إلى أنه تم توسيع العمل فى المراكز الخاصة بلقاحات فيروس كورونا، مطالبة المواطنين بعدم التزاحم والذهاب فى توقيتات مختلفة على مدار اليوم، لافتة إلى أنه خلال 4 أسابيع تستكمل مصر 4.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة إن أعداد المسجلين بموقع لقاح فيروس كورونا المستجد حوالي 1.1 مليون مواطن.