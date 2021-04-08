هالة زايد: هناك زيادة طفيفة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة والسكان، فى مؤتمر حقوق الإنسان "بناء عالم ما بعد الجائحة"، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى.

ووجهت الوزيرة رسالة الى المواطنين بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنه تم رصد الكثير من المواطنين غير ملتزمين.

وأوضحت أن معدل الإصابة يكاد يكون مستقر، لكن هناك زيادة فى عدد الإصابات، مؤكدة أن العام الماضى شهد انخفاضا فى حركة المواطنين بالتجمعات والأسواق عن هذا العام، فمارس 2020 كان - 24، ومارس الحالى +54.

وبينت أن هناك تخوفا من إقامة المواطنين لصلاة التراويح جماعة فى المنازل، وعدم الالتزام بقرار الحكومة، بإقامة الصلاة وفق الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وطالبت الوزيرة المواطنين خلال الأعياد بعدم الاحتفال إلا مع الأشخاص المقيمين بالمنزل فقط، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وكل ما كان المكان مغلق كل ما كان احتمالية الإصابة بالعدوى زائدة.