صور.. العدل تعقد دورتين تدريبيتين لقضاة المحاكم الاقتصادية

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ناقشت الدورتان موضوعات جرائم سوق المال، وغسل الأموال، وحاضر فيهما نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتى ذلك فى إطار برنامج (مسار- المرحلة الثالثة) الذى يعنى بتدريب وتأهيل القضاة فى الوطن العربى.
وأكدت الوزارة أن ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة العدل نحو تعزيز قدرات القضاة، ودعم خبراتهم والارتقاء بتكوينهم العملى.
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