صور.. العدل تعقد دورتين تدريبيتين لقضاة المحاكم الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - عقد المركز القومى للدراسات القضائية، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائى الدولى دورتين تدريبيتين، لقضاة المحاكم الاقتصادية، خلال الفترة من ( 5 -8 ) إبريل 2021.





ناقشت الدورتان موضوعات جرائم سوق المال، وغسل الأموال، وحاضر فيهما نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتى ذلك فى إطار برنامج (مسار- المرحلة الثالثة) الذى يعنى بتدريب وتأهيل القضاة فى الوطن العربى.

وأكدت الوزارة أن ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة العدل نحو تعزيز قدرات القضاة، ودعم خبراتهم والارتقاء بتكوينهم العملى.