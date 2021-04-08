وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان أعمال المجزر النصف آلي بقرية شبشير...

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عصر اليوم أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بتكلفة تصل إلى ٧٦ مليون جنيه، والذي يهدف إلى ذبح ٢٠ رأس ماشية و ٥٠ رأس أغنام في الساعة بطريقة حديثة ومتطورة بالإضافة إلى الاستفادة الكاملة من فضلات وروث الحيوانات في إنتاج الغاز.

شارك في الجولة التفقدية الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستمع اللواء محمود شعراوي والدكتور طارق رحمي إلي شرح تفصيلي حول مكونات المجزر وآلية عمله ومعدلات التنفيذ والأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية تمهيداً لافتتاحه رسمياً خلال الشهور القادمة، وطالب وزير التنمية المحلية بالالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من المجزر.

وأشار شعراوي إلي توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي علي متابعته الدقيقة لكافة الأعمال الجارية في المجزر لسرعة الانتهاء في التوقيتات الزمنية المحددة بما يساهم في الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية، وذلك في إطار سعي المحافظة للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى.