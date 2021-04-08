وزيرة الصحة: نبدأ إعطاء الحجاج اللقاحات بعد إعلان السعودية الاشتراطات الجديدة

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة لم ترصد أى أعراض غير متوقعة عن لقاح استرازينكا، مشيرة إلى أن نسبة السكان فى أوروبا المصابين بجلطات أكثر بكثير من مصر، والموضوع ليس مرتبطاً باللقاحات.

وأضافت وزيرة الصحة خلال المؤتمر المنعقد الآن لاستعراض مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر، والإرشادات الوقائية خلال شهر رمضان الكريم، أنه لم يتم حتى الآن تحديد شروط الحصول على لقاحات كورونا للحجاج أو المعتمرين لأنه لم يتم تحديد أعداد الحجاح والمعتمرين، مؤكدة أنه بمجرد إعلان السعودية الاشتراطات سنبدأ إعطاء الحجاج اللقاحات على الفور.

وقالت الوزيرة إن بالتزامن مع زيادة الإصابات فى محافظات الصعيد يتم زيادة الإجراءات بهذه المحافظات وخلال الأيام القادمة سيكون لها زيارات بالصعيد.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

كان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أكد أنه لا بد أن نحافظ على المكتسبات التي وصلنا لها في وضع مصر بالنسبة لدول العالم حول أعداد الإصابات بكورونا، حيث إن مصر من أقل الدول إصابات بالفيروس، متابعا: نحن على أعتاب الموجة الثالثة من الفيروس، وهناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بكورونا.