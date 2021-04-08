نيابة عن الرئيس.. مدبولي يُلقي كلمة مصر خلال قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8

/626365/نيابة-عن-الرئيس-مدبولي-يلقي-كلمة-مصر-خلال-قمة-منظمة-الدول-الثماني-النامية-للتعاون-الاقتصادي-D-8

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن خارطة الطريق العشرية لمنظمة الثماني (2020-2030) خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة، موضحًا أنه من المهم أن ترقى علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى الإمكانات والأهمية الحقيقية للدول الأعضاء على الساحة الدولية والإقليمية.

وأكد مدبولي، أن مصر تحرص على مواصلة النهج المشترك لمعالجة القضايا الاقتصادية المهمة والتحديات الناشئة بما في ذلك الوصول العادل للقاحات كورونا.

كلمة مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجاءت كلمة مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصاديD-8 والتي عقدت اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والتي تنظمها حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

وأعرب مدبولي، عن سعادته للمشاركة في القمة، كما هنأ شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية على توليها رئاسة المنظمة، متمنياً لبلادها التوفيق والسداد في رئاسة المنظمة

وأشار مدبولي، إلى أن انعقاد القمة اليوم يأتي في ظل واقع جديد خلقته جائحة كورونا، التي فرضت تحديات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على العالم بأسره، لاسيما على الدول النامية لانعكاساتها الاستثنائية على مختلف الأصعدة الاقتصادية، بما في ذلك تأثيرها المباشر على مصادر عائدات الدول النامية من السياحة، ونفاذ صادراتها إلى الأسواق العالمية.

مصطفى مدبولي: الأزمة أعادت ترتيب الأولويات العالمية

وأوضح رئيس الوزراء، أنه رغم هذه التحديات الهائلة، إلا أن الأزمة أعادت ترتيب الأولويات العالمية، ووضعت في الصدارة القضايا التنموية التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكمل أنها عززت من أهمية القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التعافي السريع، بما في ذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشمول المالي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة.