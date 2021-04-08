/626370/مستريحة-المنوفية-أم-عبده-أوهمت-الضحايا-وجمعت-نصف-مليار-وهربت

مستريحة المنوفية، أم عبده، مرأة خدعت الكثير وحصدت نصف مليار جنيه من أهالي المنوفية، جمعت مبالغ طائلة وبعد ذلك اختفت ولم يعد لها أي أثر.

أثار اختفاء أم عبده، الكثير من الجدل حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأهالي الحكايات عنها، حيث قال البعض إن المبالغ التي تم تجميعها قد تصل إلى 500 مليون جنيه.

مستريحة المنوفية حصدت 13 مليون من شخص واحد

أشعلت الواقعة الغضب بين أهالي محافظة المنوفية، حيث تداولت صفحات أبناء مركز الباجور، حكايات وأساطير عنها، وردد البعض الآخر أنها قامت بجمع ما يقرب من 500 مليون جنيه من ضحاياها، منهم 13 مليون من شخص واحد فقط، و"فص ملح وداب".

أوهمت أم عبده الضحايا بقدرتها على توظيف أموالهم مقابل أرباح هائلة، وتشجع بعض المواطنين بالفعل وأعطوها أموالهم، واقتراض البعض مبالغ مالية ضخمة لإعطائها إياها، وعندما أخذت الأموال اختفت.

وبلغ عدد المحاضر التي قام الضحايا بتحريرها ضد مستريحة المنوفية حوالي 20 محضرًا.

شريف مستريح المنوفية

ولم يكن هذا الحدث هو الأول الذي شهدته المنوفية، حيث كانت هناك واقعة أخرى في عام 2016، عندما تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم محمد شوقي، رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد بضبط شريف، مستريح المنوفية، والذي نصب على 5 مواطنين في مبلغ 3 ملايين و400 ألف جنيه بحجة توظيف أبنائهم وتشغيلها في العقارات واختفى.