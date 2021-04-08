/626366/صدمة-داخل-الأهلي-بعد-تحديد-مدة-غياب-علي-معلول

اكد طبيب النادي الأهلي ان علي معلول لاعب الفريق إلي 5 أسابيع حيث يستطيع العودة للتدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة.

ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

ويعقد موسيماني المدرب الفني للفريق إجتماع يتحدث عن مواجهة سيمبا التنزاني واستعدادات الفريق لها، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الخميس.

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ويبدأ المؤتمر الصحفي لموسيماني وأحد لاعبي الأهلي في الثامنة ، وذلك على استاد الأهلي we السلام الذي يستضيف مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل

وحسم الأهلي تأهله رسمياً إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2.

ان مسئولي الأهلي والزمالك وافقوا على طلب مجاهد، وأكدوا ثقتهم الكاملة في الحكام المصريين بينما رفض مسئول الزمالك هذا الأقتراح وطالب تحكيم اجنبي بسبب عدم الثقة في الحكام المصرين.

من ناحيه اخري قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد زيادة المساهمة الشهرية لجمعية رعاية قدامى اللاعبين هذا الشهر بمقدار 100 ألف جنيه بمناسبة شهر رمضان المعظم، وكان الاتحاد المصري قد قرر زيادة مساهمته الشهرية للجمعية من 70 ألفا إلى 100 ألف جنيه.