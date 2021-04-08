/626367/هدية-لبيراميدز-من-الرجاء-المغربي-الأحد-القادم-في-الكونفيدرالية

تقدم المدير الفني للفريق المغربي الرجاء بتقديم إستقالته لإدارة الفريق امس، وجاء الرد السريع من إدارة النادي علي موافقة المغربي جمال السلامي.

تولي المغربي جمال السلامي إدارة مدير فني للفريق المغربي الرجاء توليته منذ شهرنوفمبر لعام 2019، والذي جاء اليوم لينتهي فترة السلامي مع الفريق.

الرجاء المغربي في الدوري المحلي

فشل جمال السلامي مع الفريق في أخر 4 مباريات للفريق في الدوري المغربي الممتاز الفوز، وتأخرة في ترتيب الدوري الممتاز، ونجاحه مع الفريق في بطولة الكـأس والكونفيدرالية.

ومن الجدير بالذكر أن جمال السلامي حقق أخر فوز له مع الفريق في الدوري المغربي في الـ 25 من فبراير الماضي، علي اتحاد طنجه بنتيجة هدفين دون رد.

ألتقي الرجاء امس مع حسنية الأكادير في الدوري المغربي الممتاز، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق حسنية الأكادير، علي ملعب الرجاء ملعب مركب محمد الخامس.

الرجاء وبيراميدز في الكونفيدرالية

ومن الجدير بالذكر استضاف فريق الرجاء المغربي نظيره فريق بيراميدز يوم الأحد الماضي، في مباراة لعبت على استاد محمد الخامس في كزابلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي " الكونفدرالية ".

انتهت المباراة بفوز فريق الرجاء المغربي بنتيجة هدفين دون رد على حساب فريق بيراميدز، حيث سجل الهدف الأول شريف إكرامي ذاتيا في مرماه بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق محسن متولي، مرت من الجميع ومن ثم وصلت إلى عبد الإله مدكور سددها بجوار القائم الأيسر لكن حاول شريف إكرامي التصدي للكرة ليسكنها في الشباك .

سجل بن مالانجو الهدف الثاني للرجاء بعد تمريرة رائعة من محسن متولي من خارج منطقة الجزاء بعد ارتباك دفاعي في صفوف بيراميدز، وصلت إلى بن مالانجو المنفرد وسددها قوية داخل المرمى في الدقيقة الخامسة والعشرون من عمر المباراة.

ترتيب المجموعة الرابعة

يتصدر الرجاء المغربي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أصل ثلاث مباريات.

في المركز الثاني بيراميدز برصيد 6 نقاط من أصل ثلاث مباريات.

الثالث فريق ناكانا الزامبي برصيد 3 نقاط، من أصل ثلاث مباريات.

المركز الأخير نامونجو التنزاني بدون نقاط، من أصل ثلاث مباريات.