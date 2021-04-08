حقيقة تعاون شريف عرفة مع محمد رمضان في فيلم "أحمس"

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انتشرت بعض الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تولي المخرج شريف عرفة، إخراج فيلم الملك أحمس، الذي ينوي تقديمه الفنان محمد رمضان.

حقيقة تعاون محمد رمضان مع شريف عرفة

دوت الخليجيكشف حقيقة تعاون المخرج شريف عرفه مع الفنان محمد رمضان لإخراج فيلم أحمس، بعدما أشاد زاهي حواس بشخصية "رمضان" لتأدية هذا الدور.

شريف عرفة ينفى إخراج فيلم أحمس

هذا ونفت مصادر مقربة للمخرج شريف عرفة، شائعة قيامه بهذا العمل، موضحة أن عرفة مشغول بـ4 أفلام سينمائية، ولا يدري سبب تداول تلك الشائعات.

رد شريف عرفة بشأن تعاونه مع محمد رمضان

رد شريف عرفة على لسان عمرو سلامة، حيث كتب الأخير خلال حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "أستاذ شريف عرفه لانه لايملك حسابات إلكترونية، بعتلي رسالة اني أنشر تكذيب للخبر السخيف الذي يقول أنه سيخرج فيلم أحمس، وأنه لا يعلم شئ عن الموضوع، وليس هو من يستفيد من إبتلاء زملائه، على حسب قوله".

فكرة فيلم الملك أحمس لمحمد رمضان

بدأت فكرة قيام محمد رمضان بفيلم عن الملك أحمس بعدما تعرض مسلسل "الملك" بطولة النجم عمرو يوسف لأزمة بسبب عدم تلائم الشخصيات المقدمه في الاعلان التشويقي مع قصة الملك أحمس التاريخية.

فعبر الدكتور زاهي حواس عن رأيه بشأن تلك الأزمة مشيدًا بتلائم محمد رمضان لشخصية الملك من حيث الملامح أكثر من الفنان عمرو يوسف، ليعتزم رمضان تقديم فيلم في 2023 عن الملك أحمس.