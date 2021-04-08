/626371/خاص-أول-تعليق-من-محامي-ربيع-ياسين-بعد-قرارات-اتحاد-الكرة-المصري

علق محمد رشوان، محامي ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق، على قرار إيقاف ربيع ياسين من جانب اتحاد الكرة المصري خلال إجتماع اليوم داخل الجبلاية.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "أنه سيتم تقديم تظلم أمام لجنة الإستئناف بسبب قرارات اتحاد الكرة المصري االيوم، والتي يراها غير قانونية".

وأكمل: "سيتم وضع الأساليب القانونية خلال الطعن المقدم أمام لجنة الإنضباط، وأن ما حدث في تونس والأزمات التي حدثت، عقوباتها ليست من إختصاصات لجنة الإنضباط، وهناك أمور قانونية كثيرة في هذا الأمر".

واختتم: "الكابتن ربيع ياسين دورة فني فقط، وليس له أي دور في تنظيمات التي تحدث داخل معسكر المنتخب، وأنه لم يحدث أي تحقيق مع المدرب حتي الأن من شهر ديسمبر الماضي، وهو ضد الإجراءات القانونية، وأنه كان قد تقدم بإستقالتة من المدرب، ولم يتم الإنسحاب من البطولة وتم إلغاء بطولة كأس العالم للشباب".

خاص لـ «دوت الخليج»: إيقاف ربيع ياسين وثنائي الأهلي والزمالك بسبب منتخب الشباب

مازال البحث والتحقيق مستمر على أزمة منتخب مصر للشباب بعد الإنسحاب من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاما.

وبدأت الأزمة بسفر بعثة المنتخب إلي تونس للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا، ولكن ذهبت البعثة قبل ميعاد السفر بأسبوع، وهو ما زاد الإصابة بفيروس كورونا لمعظم لاعبي منتخب مصر ووصل العدد إلي 15 إصابة.

ربيع ياسين

وكان من المفترض أن يتواجد جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية كرئيسا للبعثة ولكن ذهب بعدها بعدة أيام، ولم يتمكن المنتخب من المشاركة في المباريات بسبب عدم تواجد العدد القانوني للاعبين داخل الملعب.

وكان ربيع ياسين رحل عن صفوف المنتخب بسبب إتهامات من جانب المسئولين وخرج ودافع عن نفسه في هذه الأزمة ورد بالدلائل والحقائق على وجود قصور من جانب المسئولين وطبيب المنتخب.

منتخب مصر للشباب

وبعد مجيء اللجنة الثلاثية كان هناك إجتماعات مطولة بشأن وضع العقوبات المحددة لهذا الأمر.

وينفرد موقع دوت الخليج بالعقوبات الموقعة على أحداث هذه الأزمة والتي سيتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة:

محمد رشوان

-سيتم منع ربيع ياسين مدرب المنتخب السابق من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر مع تغريمة مبلغ 200 ألف جنية.

-تغريم ثنائي الأهلي والزمالك، حسام أشرف والعربي بدر مبلغ 20 ألف جنية لكل لاعب منهم.

-منع وليد منظور طبيب منتخب الشباب من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 أشهر مع تغريمة مبلغ 100 ألف جنية.