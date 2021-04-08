طارق رضوان: بيانات حقوق الإنسان الموجهة ضد مصر تُصدر من منظمات مشبوهة

/626372/طارق-رضوان-بيانات-حقوق-الإنسان-الموجهة-ضد-مصر-تصدر-من-منظمات-مشبوهة

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البيانات الصادرة و المنتقدة لمصر، دائما ما تستقي معلوماتها من من منظمات مشبوهة لا أساس لمعلوماتها من الصحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر حقوق الإنسان... بناء عالم ما بعد الجائحة، المنعقد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اليوم الخميس،مطالبا بمراجعة هؤلاء المنتقدين أنفسهم ومعلوماتهم بشكل صحيح".

طارق رضوان: الماء حق مصري

وتطرق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في حديثه إلى زيارته برفقة زملائه من النواب لمحافظة سوهاج، لمتابعة مشروعات حياة كريمة، والتنسيق والتواصل مع السلطة التنفيذية، من أجل الوقوف على اخر ما تم تنفيذه من المشروعات بالمحافظة، وضمان حقوق الأهالي في توفير حياة كريمة من أجلهم.

طارق رضوان: الماء حق من حقوق مصر

وأختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، خلال حديثه، مشيرا إلى أن الماء حق من حقوق مصر، ولذلك لزاما على العالم الوقوف لإيجاد حل في هذا الأمر.

هذا ويشارك النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مؤتمر” حقوق الإنسان... بناء عالم ما بعد الجائحة”، بحضور عدد من الوزراء والمتخصصين والمثقفين، مثل وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، ووزيرة الصحة، هالة زايد، ووزيرة التعاون الدولى والهجرة، الدكتورة رانيا المشاط، كما يشارك أيضًا الدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الإسكندرية، والحقوقى عصام شيحة، وآخرين.