تأكيدا لانفراد «دوت الخليج»: إيقاف ربيع ياسين وتغريم ثنائي الأهلي والزمالك

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أعلنت لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق لمدة 6 أشهر وذلك على خلفية ما حدث خلال بطولة تصفيات أمم إفريقيا للشباب بتونس.

وانفرد دوت الخليج اليوم بقرار إيقاف ربيع ياسين بجانب ثنائي الأهلي والزمالك، حسام أشرف و العربي بدر، وتغريمهم 20 ألف جنية.

خاص لـ «دوت الخليج»: إيقاف ربيع ياسين وثنائي الأهلي والزمالك بسبب منتخب الشباب

وجاءت قرارات لجنة الإنضباط بالجبلاية كالآتي:-

عقوبات الجبلاية

منع ربيع ياسين مدرب المنتخب السابق من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر مع تغريمة مبلغ 200 ألف جنية.

تغريم ثنائي الأهلي والزمالك، حسام أشرف والعربي بدر مبلغ 20 ألف جنية لكل لاعب منهم.

منع وليد منظور طبيب منتخب الشباب من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 أشهر مع تغريمة مبلغ 100 ألف جنية.

وتواصل موقع دوت الخليج مع محمد رشوان، محامي مدرب منتخب مصر السابق للردو على قرارات لجنة الإنضباط واتحاد الكرة وجاء كالتالي:-

خاص.. أول تعليق من محامي «ربيع ياسين» بعد قرارات اتحاد الكرة المصري

علق محمد رشوان، محامي ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق، على قرار إيقاف ربيع ياسين من جانب اتحاد الكرة المصري خلال إجتماع اليوم داخل الجبلاية.

محمد محمد رشوان

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "أنه سيتم تقديم تظلم أمام لجنة الإستئناف بسبب قرارات اتحاد الكرة المصري االيوم، والتي يراها غير قانونية".

وأكمل: "سيتم وضع الأساليب القانونية خلال الطعن المقدم أمام لجنة الإنضباط، وأن ما حدث في تونس والأزمات التي حدثت، عقوباتها ليست من إختصاصات لجنة الإنضباط، وهناك أمور قانونية كثيرة في هذا الأمر".

ربيع ياسين

واختتم: "الكابتن ربيع ياسين دورة فني فقط، وليس له أي دور في تنظيمات التي تحدث داخل معسكر المنتخب، وأنه لم يحدث أي تحقيق مع المدرب حتي الأن من شهر ديسمبر الماضي، وهو ضد الإجراءات القانونية، وأنه كان قد تقدم بإستقالتة من المدرب، ولم يتم الإنسحاب من البطولة وتم إلغاء بطولة كأس العالم للشباب".