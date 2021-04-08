وزير الرياضة: الشباب طاقة لا يمكن إهمالها لمواجهة أى أخطار أو أزمات

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الشباب والرياضة اليوم، الخميس، فعاليات جلسة المنطقة العربية بمنتدى شباب المجلس الاقتصادى الاجتماعى للأمم المتحدة ECOSOC عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة عدد من الشباب المصرى والعربى وممثلين عن مؤسسات عربية ودولية.
ورحب وزير الشباب والرياضة ،فى كلمته خلال الجلسة، بجميع المشاركين من ممثلى الحكومات والشباب الناشط فى العمل العام والمحلى والدولى والإقليمى فى الجلسة الهامة، مشيرًا الى أننا نعاصر جميعاً فترة من أصعب فترات التاريخ الحديث فى ظل تعرض العالم أجمع لجائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتى خلفت حتى الآن خسائر بشرية مؤلمة وآثارًا اقتصادية واجتماعية عميقة.
وأوضح أن حكومات العالم سعت وما زالت تسعى لتخفيف العبء عن شعوبها، سواء كانت هذه الأعباء اقتصادية، صحية، نفسية أو غيرها، ولكن لم تكن هذه الجهود لتسفر عن نتائجها المرجوة بدون مجهودات ودعم الشباب.
وقال وزير الشباب والرياضة :"شهدت وتحت إشرافى العديد من الفعاليات والأنشطة الشبابية التى قام بها شباب المنطقة العربية لخدمة شوارعهم وأحيائهم ومدنهم ودولهم، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، قامت وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى الشبابية وشركائنا من القطاع الحكومى بحملة قومية للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد بتنظيم كامل من الشباب لرفع الوعى لدى الشعب المصرى.
وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة المصرية بصورة دورية جميع الجهود الشبابية بصورة عامة، وبصفة خاصة تثمن الوزارة الجهود الشبابية التى تخص مجابهة جائحة كوفيد 19"، مبينا أن الوزارة عملت على دعم العديد من المنظمات الشبابية، والسعى نحو تفعيل الدور المجتمعى للقيادات الشبابية على أرض الواقع.
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