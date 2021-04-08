بطول 5 أمتار ووزن 16 طنا.. كشف أثرى جديد بمعابد الكرنك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى جديد بالأقصر، حيث أسدل الستار عن لوحة الملك أمنحتب الثانى، والتى يصل وزنها إلى نحو 16 طنا، بعد تفتت بعض الأجزاء منها حيث كان يصل وزنها قديما إلى 20 طنا.
وقال وزيرى خلال المؤتمر الصحفى اليوم الخميس، للإعلان على اللوحة الأثرية أن طولها يصل إلى 5 أمتار، مؤكدا أنها أكبر لوحة من الجرانيت داخل معابد الكرنك.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن جزء من اللوحة أخذ فى العصور الوسطى، واستخدم كرحايا فى أحد المنازل بمحافظة أسيوط، حتى تم العثور عليها مؤخرا.
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