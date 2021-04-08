القباج: ميكنة جميع الخدمات نهاية العام الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن ميكنة جميع الخدمات نهاية العام الجارى، مشيرة الى أنه تم إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى وإطلاق منصة الاتصال التفاعلى التى تتيح قنوات الاتصال المباشر مع المستفيدين.





وأضافت وزيرة التضامن خلال كلمة لها فى المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن التكنولوجيا الرقمية تدعم توفير آليات للتحقق والاستهداف وتعزيز الشفافية والكفاءة من خلال الربط الشبكى ودمج قواعد بيانات متعددة بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه كان هناك تدخلات من الوزارة لمواجهة جائحة كورونا وتدخلات للعمالة غير المنتظمة، وأكدت أنه تم دعم 77 ألف أسرة مؤقتة من المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة، عرضة للوقوع تحت خط الفقر بتحويلات بقيمة 400 جنيه، وكذلك تعزيز التدخلات الخاصة بتعقيم وتطهير دور الرعاية.

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