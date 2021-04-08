تعرف على جداول الامتحان التجريبي للثانوية العامة لشهور أبريل ومايو ويونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول الامتحانات التجريبية المقرر عقدها في شهور أبريل ومايو ويونيو لطلاب شهادة الثانوية العامة، العام الدراسي 2020-2021 من خلال الجداول التالية:

جداول الامتحانات التجريبية جداول الامتحانات التجريبية جداول الامتحانات التجريبية ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نصيحة لطلاب المرحلة الثانوية قائلا: "جميع امتحانات المرحلة الثانوية بنظام الأسئلة الجديد الذي يقيس درجة استيعاب مخرجات التعلم، وأرجو من الطلاب التحضير لهذا عن طريق كافة المصادر المتاحة لهم وعدم الالتفات إلى أى جدل آخر".



وتابع الوزير، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك: "تحديد ما إذا كان الامتحان ورقي أو شفوي أو بحثي أو إلكتروني، وكذلك طبيعة الأسئلة من سلطة الوزير المختص، وتعديلات قانون التعليم لا علاقة لها بهذه الأمور ولم يبدأ بحثها في مجلس النواب، ولن تغير من كون الثانوية العامة إلكترونية في موعدها".



وأشار وزير التربية والتعليم إلى الامتحانات الشهرية لأولى وثانية ثانوي ورقية بنظام الأسئلة الجديد في المدرسة في امتحانات مجمعة فى 3 أيام، والثانوية العامة إلكترونية بنظام الأسئلة الجديد في شهر يوليو المقبل".

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