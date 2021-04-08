/626377/وكيل-حقوق-الإنسان-بالنواب--ملف-حقوق-الانسان-أوسع-من-حصره-في-فكرة-الحقوق-المدنية-والسياسية

علق محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعليقا على فعاليات مؤتمر حقوق الإنسان .. بناء عالم ما بعد الجائحة"، إن مؤتمر اليوم هام للغاية ويعقد للمرة الأولى ويتحدث عن حقوق الإنسان .

وكيل حقوق الانسان : مفهوم حقوق الإنسان في العالم واحد ولكن البعض يريد أن يحصره في اتجاه واحد

ولفت محمد عبد العزيز:" مفهوم حقوق الإنسان في العالم واحد ولكن البعض يريد أن يحصره في اتجاه واحد ولكن مصر تنظر لمفهوم حقوق الإنسان بنظرة شاملة ومصر تطبق حقوق الانسان من خلال ضمانة توفير الحق في الحياة من خلال مكافحة الإرهاب وتوفير الحياة الكريمة وتوفير الحق في الصحة والتعليم

وأكمل محمد عبد العزيز:" ملف حقوق الانسان أوسع من حصره في فكرة الحقوق المدنية والسياسية فقط ولكن منظومة حقوق الانسان تكتمل بالحق في التنمية والصحة والتعليم والحياة الكريمة ، والدولة المصري اهتمت بملف تطوير الريف المصري وتنفيذ مبادرة حياة كريمة".

وكيل حقوق الانسان بالنواب : مصر لديها مبادرة 100 مليون صحة وحملات الكشف عن الامراض المزمنة

وتابع محمد عبد العزيز:" مصر لديها مبادرة 100 مليون صحة وحملات الكشف عن الامراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات ومقاومة أمراض الأطفال، ومع مرور العالم بجائحة كورونا مصر تصدت لـ الجائحة بناء على النجاحات المصرية في المبادرات الصحية الرئاسية ".

واوضح "وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم "المذاع على قناة " دي إم سي"، أن مصر لها إسهاما واضحا في التعامل مع جائحة كورونا مع أخذ حقوق الإنسان في الاعتبار، ومصر سبقت الجائحة بمبادرات الحق في الصحة والحفاظ على حقوق الإنسان .

نظم المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، مؤتمرا اليوم الخميس، حول مفهوم حقوق الإنسان فيما بعد جائحة كورونا، وذلك بحضور وزراء، الصحة والسكان والتعاون الدولي والتخطيط. وفي بداية المؤتمر، أكد الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز، أن مفهوم حقوق الإنسان يمتد بأصوله وجذوره الفكرية والفلسفية في أعماق التاريخ الإنساني، شهد خلاله جدليات وأطروحات سارت في اتجاه ترسيخ لمفهوم حقيقي يستجيب لكافة التحديات التي يواجهها البشر، ويدشن لأساس يمتثل إليه في إنسانيته وكرامته، مشيرا إلى أن أحداثا وقعت مثلت نقاطًا للتحول التاريخي والفكري للإنسان دفعته إلى التأمل في وضعه الراهن وما توصل إليه، والبحث عن موارد يحشدها للسعي إلى تحقيق أهدافه المنشودة.