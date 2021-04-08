/626374/تعرف-علي-حكم-مباراة-ريال-مدريد-وبرشلونة--كلاسيكو-الأرض

تنطلق صافرة بداية لقاء القمة الكروية، السبت المقبل في الساعه التاسعه مساء، بين ريال مدريد وبرشلونة في لقاء الجولة الثلاثين من إنطلاقة الدوري الإسباني الممتاز، ويشهد علي اللقاء ألفريد دي ستيفانو ملعب الفريق الملكي.

وجاء الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس بتعيين الإسباني ماتيو لاهوز حكمًا لإدارة مباراة الفريقين (الكلاسيكو) بين ريال مدريد وبرشلونة، بينما سيقود غرفة تقنية الـ VAR الحكم سوتو جرادو.

أخر مباراة للحكم لاهوزا

تولي الحكم الدولي الإسباني لاهوز إدارة مباراة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي والتي أقيمت مساء الأربعاء، في لقاء ذهاب دور الثمانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح النادي الفرنسي بنتيجة (3-2)، علي ملعب أليانز أرينا.

ومن الجدير بالذكر تولي الإسباني لاهوز لقاء الكلاسيكو في الموسم الماضي وتحديدًا في مارس الماضي قبل جائحة فيروس كورونا حيث حسم الريال اللقاء لصالحه بنتيجة بهدفين دون رد.

تاريخ مباريات الكلاسيكو

ألتقي الفريقين في أول مباراة في 13 مايو 1902، انتهت لصالح برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدف، وفي المقابل اجتمع الفريقين في 278 مباراة وديه، وفي 245 مباراة رسمية.

ظهر الإسباني سيرخيو راموس مدافع فريق ريال مدريد في 45 لقاء للفريقين، ليتصدر ترتيب لاعبي الفريقين في عدد المشاركات لمبارا الكلاسيكو، ويله لاعب برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 44 مباراة.

يحتل ألفريد دي ستيفانو الهداف التاريخي للكلاسيكو، ويليه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونه برصيد 26 هدف، ويليه في المركز الثالث البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ولاعب فريق يوفينتوس الإيطالي الحالي.

يتفوق الفريق المدريدي ريال مدريد في عدد المباريات الرسمية بالفوز علي غريمة المحلي برشلونة برصيد 97 مباراة، وفي المقابل يتفوق الفريق الكتلوني في عدد مباريات الفوز في اللقاءات الودية برصيد 19 مباراة.

ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل فريق برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 65 نقطة، من أصل 29 مباراة في هذا الموسم.

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 63 نقطة، من أصل 29 مباراة في هذا الموسم.