/626375/ضربة-جديده-موجه-للنادي-الأهلي-قبل-القمة-تفاصيل

أكد طبيب النادي الأهليأحمد أبو عبلة قال إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع حديثة قائلاً:”أن حالة ياسر إبراهيم مطمئنة إلى حد كبير، وأنه فضل منحه راحة من مران اليوم، على أن يتم تقييم حالته عقب مباراة سيمبا.

فيما اكد طبيب النادي الأهلي ان علي معلول لاعب الفريق يحتاج إلي 5 أسابيع حيث يستطيع العودة للتدريبات الجماعية للفريق.

فيما قال سامي قمصان مدرب الأهلي في تصريحات صحفية: مباراة سيمبا مهمة جدا لم أقل إنها تحصيل حاصل، بل سنعمل على الفوز بها لنعيد الثقة إلى جمهورنا مجددا، وسنحاول الظهور بشكل مميز

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ويبدأ المؤتمر الصحفي لموسيماني وأحد لاعبي الأهلي في الثامنة ، وذلك على استاد الأهلي we السلام الذي يستضيف مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل

وحسم الأهلي تأهله رسمياً إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة.

ترتيب مجموعة الأهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط.

موعد مباراة القمة

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته يوم 18 الجاري أمام غريمه التقليدي والتي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المؤجلة منذ الدوري الأول.