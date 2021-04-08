كواليس جلسة الخطيب وموسيماني.. تعرف علي التفاصيل

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وجاء ذلك بهدف متابعة استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة وتوفير كل احتياجاته، خاصة أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من المباريات المؤثرة للأهلي سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي.

وخلال الاجتماع استعرض المدير الفني للأهلي موقف الفريق من الارتباطات المقبلة واحتياجات الجهاز الفني، والعمل على دعم كل عناصر المنظومة.

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ويواجه الأهلي مساء غداً الجمعة سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات، بعدما تأهل الفريقان إلى دور الثمانية رسميا عقب نهاية الجولة الماضية، كما سيواجه الأهلي فريق النصر يوم 4 أبريل الجاري في مسابقة كأس مصر، ويوم 18 من نفس الشهر يلتقي مع الزمالك في بطولة الدوري.

أكد طبيب النادي الأهليأحمد أبو عبلة قال إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ المؤتمر الصحفي لموسيماني وأحد لاعبي الأهلي في الثامنة ، وذلك على استاد الأهلي we السلام الذي يستضيف مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل.

وحسم الأهلي تأهله رسمياً إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة.

ترتيب مجموعة الأهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط.