/626380/سولاف-درويش-مجمع-الإصدارات-المؤمنة-يواكب-التحول-الرقمي-العالمي

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ،بإنشاء وافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ، فى إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وميكنة الجهاز الأداراي فى الدولة، مؤكدة على أن الدولة تعمل فى منظومة متكاملة نحو البناء والتنمية من خلال المشروعات القومية العملاقة المتتالية التي يفتتحها الرئيس السيسي، لافتا ‘إلى مشروع نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالقاهرة إلى المتحف القومي للحضارة ، فى موكب مهيب أنتظره العالم أجمع ليشاهده .

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وأشارت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لموقع “ دوت الخليج” أنه إلى جانب المشروعات الحديثة والجامعات التكنولوجية الحديثة التي تفتتحها الدولة ، كان لابد من وجود نظام الكتروني مميكن لإدارتها ، لتقليل العنصر البشري مما يمنع الفساد الإداري وأعمال التزوير فى الأوراق الرسمية، .

سولاف درويش : تعميم تجربة التحول الرقمي سيكون له مردود إيجابي

ولفتت سولاف درويش إلى أهمية تعميم تجربة التحول الرقمي فى كافة المؤسسات الرسمية والتي يقصدها المواطنين لاستخراج أوراق رسمية، ويصبح المواطن غير مضطرا للوقوف فى طوابير الإدارات الخدمية لاستخراج أوراقه الرسمية ، مؤكدة على أن تعميم التجربة سيكون له مردود إيجابي على الدولة والمواطن .

ووجهت سولاف درويش تحية تقدير وشكر واعتزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المستمرة لبناء الدولة المصرية الحديثة ، والتي كما أشار سيادته ستكون بمثابة إعلان جمهورية جديدة.

سولاف درويش: مجمع الاصدرات يواكب التحول الرقمي العالمي

واستكملت سولاف درويش إلى أن الدولة المصرية شرعت فى تطبيق التحول الرقمي لمسايرة مجريات الأمور والتطور التكنولوجي العالمي والثورة التكنولوجية التي يواجهها العالم في شتي المجالات ، وذلك فى مختلف القطاعات والمؤسسات، خاصة وأن الإتجاه نحو الميكنة والتحول الرقمي أصبح ثمة العصر والاستفادة من الثورة التعليمية والتكنولوجية الحديثة ، لبناء دولة حديثة تعتمد فى إدارتها على التكنولوجيا لتكون فى مصاف الدول المتقدمة .

وتجدر الإشارة إلى ان مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعتبر صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية الرسمية المؤمنة والذكية ،والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.