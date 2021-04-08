بحضور وزير البترول.. هالة زايد تتسلم 20 جهاز تنفس صناعى من إينى الإيطالية

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، وأنطونيو بانزا، الرئيس التنفيذى لشركة "إينى الإيطالية" لشمال إفريقيا، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، ووائل الساعى، مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب العلاجى، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة شهدت تسلم 20 جهازاً تنفس صناعى بتكلفة تتخطى 600 ألف دولار مقدمة من شركة "إينى الإيطالية" العاملة بمجال البترول والغاز الطبيعى لمصر، فى إطار دعم جهود وزارة الصحة والسكان فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أوضحت أنه سيتم توزيع تلك الأجهزة على المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، مؤكدة على أن مبادرة قطاع البترول وشركة "إينى الإيطالية" بتوفير أجهزة تنفس صناعى تساهم فى إنقاذ آلاف الأرواح.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لوزير البترول والثروة المعدنية، لدعمه المستمر للقطاع الصحى، كما وجهت شكرها لشركة "إينى الإيطالية" لمبادرتها بدعم جهود الدولة المصرية فى التصدى للجائحة والنهوض بالمنظومة الصحية، حيث قدمت على مدار الفترة الماضية الدعم للقطاع الصحى من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتجهيز وحدة صحية ومركز طبى فى حى الإمارات بمحافظة بورسعيد، فضلاً عن إهدائها الوزارة 14 جهاز تنفس صناعى خلال الفترة الماضية، كمساهمة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع على عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا والتعاون المتبادل والمستمر بين البلدين للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تبادل شحنات المساعدات الطبية بين البلدين.

وأوضح "مجاهد" أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع على التنسيق مع قطاع البترول لـ بدء تطعيم العاملين كافة العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية وكذلك الأطقم الطبية بمستشفيات وزارة البترول بلقاح فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل ضمن تطعيم العاملين بالقطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.

ومن جانبه وجه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر لوزيرة الصحة والكوادر الطبية على جهودهم المبذولة سواء فى فترة جائحة فيروس كورونا أو من خلال الحملات والمبادرات الصحية للوقاية من الأمراض المختلفة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً على استمرار تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لوزارة الصحة والقطاع الصحى، لاستمرار تقديم أفضل خدمات طبية لمصابين فيروس كورونا.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على أن قطاع البترول عمل على تقديم عدد من المبادرات الصحية الإيجابية بالتنسيق مع وزارة الصحة، من بينها حملة التبرع بالدم فى شركات البترول، مؤكداً على استعداد وإتاحة كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لقطاع البترول بالقاهرة والإسكندرية والسويس لـ استقبال المصابين بفيروس كورونا فى حال احتياج المنظومة الصحية لها، وكذلك وضع كافة امكانيات وفروع ومناطق عمل الشركات البترولية المنتشرة جغرافياً فى خدمة المنظومة الصحية.

ومن جانبه أكد السيد أنطونيو بانزا، الرئيس التنفيذى لشمال إفريقيا بشركة "إينى الإيطالية"، على أهمية دعم الشركة للقطاع الصحى بمصر بأجهزة التنفس الصناعى لما لها من ضرورة قصوى فى الحفاظ على الأرواح فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على أن الشركات الدولية تولى اهتماماً كبيراً بالمسؤولية تجاه المجتمعات.