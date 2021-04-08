وزيرة التضامن : اللائحة التنفيذية للعمل الأهلى نقلة نوعية بملف حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجتمع المدنى شركاء أعزاء و نكن لهم كل التقدير، مضيفة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى تبشر بفترة جديدة ونقلة نوعية للمجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى مصر وتعيد تشكيل العلاقة بشكل أكثر نضوجا بين الدولة والمجتمع المدنى.





وأضافت وزيرة التضامن خلال كلمة لها فى المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان .. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن الجمعيات الأهلية متواجدة بشكل أكبر مما كانت من قبل، مشيرة إلى أن قانون الجمعيات الأهلية كان مختلف عليه والرئيس أصدر توجيهاته بإعادة هذا القانون، والذى يعد نتاج عمل جماعى يتميز بالفكر المشترك وأن النقاط الأساسية الالتزام بنص المادة 75 بحرية ممارسة العمل الأهلى.

وأشارت الوزيرة إلى أن روح قانون الجمعيات الأهلية تركز على قيم الشفافية والشمولية واحترام حقوق الإنسان والشراكة، موضحة أنه أصبح للمجتمع المدنى استقلالية مالية ويدار بشكل مهنى وكفء.

وأشارت إلى أن هناك مكتسبات أضافها القانون واللائحة التنفيذية له من بينها التحول الرقمى وعدم وجود مواد مقيدة للحرية، والموافقات السريعة وهى الحق فى الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات، والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية فى الاعتراض خلال فترة 60 يوما، وكذلك تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة ومشتركة الأجانب فى الجمعيات الأهلية، وزيادة تمثيل الأجانب إلى 25%، مؤكدة أن تسهيلات قانون الجمعيات الأهلية تعد طفرة حقوقية.