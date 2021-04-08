جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومديرة المكتب الفنى لوزيرة الصحة.
وكشفت الوزيرة عن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التصنيع المشترك للقاحات فيروس كورونا المستجد بين مصر والصين، من خلال التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية.
وتوجهت الوزيرة فى هذا الصدد بالشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبًا على تضامنها الكبير مع مصر خلال الفترة الماضية فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، وتوفير لقاحات فيروس كورونا وفتح آفاق التعاون مع الشركات المصنعة لنقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر.
وأكدت زايد أن هذا التعاون الكبير ترجمة فعلية للعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية فى مصر والصين، مشيرة إلى أن مصر استقبلت أكثر من 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".
كما أشارت إلى أنه من المقرر استقبال حوالى 900 ألف جرعة وقد تصل إلى مليون خلال الأيام المقبلة.
كما توجهت الوزيرة بالشكر لرئيس التحالف الدولى للأمصال واللقاحات GAVI، لحرصه على توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد للدول فى ظل محدودية الإنتاج، مشيرة إلى أنه بنهاية الـ 4 أسابيع القادمة تكون مصر قد حصلت على الربع الأول من اللقاحات ضمن اتفاقية "كوفاكس" والتى تقدر بـ 4.5 ملايين جرعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة: تصنيع لقاح كورونا بمصر من خلال خطى إنتاج بـ80 مليون جرعة سنويا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.