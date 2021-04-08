وزير الصحة: تصنيع لقاح كورونا بمصر من خلال خطى إنتاج بـ80 مليون جرعة سنويا

جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد فى مصر، من خلال خطى إنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، الأول بطاقة إنتاجية 20 مليون جرعة فى السنة، والثانى بفرع الشركة بمدينة 6 أكتوبر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون جرعة فى السنة، مما سيساعد مصر على توفير اللقاحات للمواطنين فى مصر والأشقائها فى الدول الإفريقية.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومديرة المكتب الفنى لوزيرة الصحة.

وكشفت الوزيرة عن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية التصنيع المشترك للقاحات فيروس كورونا المستجد بين مصر والصين، من خلال التعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية.

وتوجهت الوزيرة فى هذا الصدد بالشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبًا على تضامنها الكبير مع مصر خلال الفترة الماضية فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، وتوفير لقاحات فيروس كورونا وفتح آفاق التعاون مع الشركات المصنعة لنقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر.

وأكدت زايد أن هذا التعاون الكبير ترجمة فعلية للعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية فى مصر والصين، مشيرة إلى أن مصر استقبلت أكثر من 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".

كما أشارت إلى أنه من المقرر استقبال حوالى 900 ألف جرعة وقد تصل إلى مليون خلال الأيام المقبلة.

كما توجهت الوزيرة بالشكر لرئيس التحالف الدولى للأمصال واللقاحات GAVI، لحرصه على توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد للدول فى ظل محدودية الإنتاج، مشيرة إلى أنه بنهاية الـ 4 أسابيع القادمة تكون مصر قد حصلت على الربع الأول من اللقاحات ضمن اتفاقية "كوفاكس" والتى تقدر بـ 4.5 ملايين جرعة.