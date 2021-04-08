فيديو وصور.. التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد 3 امتحانات تجريبية خلال شهور أبريل ومايو ويونيو؛ للاطمئنان على كفاءة أجهزة التابلت والشبكات.





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