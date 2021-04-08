حقوق إنسان النواب : ندعو المؤسسات التشريعية الأوروبية والأمريكية لزيارة مصر

جدة - نرمين السيد - قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما جاء فى البيان المشترك لـ 31 دولة فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان تم استقاء معلوماته من جهات لديها رؤى وتوجهات معينة ولم تستقِ المعلومات من المصدر المنوط به التعليق أوالحديث فى هذه المجالات.





جاء ذلك خلال مؤتمر :" حقوق الإنسان .. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وتابع :"وفى هذه الحالة نتحدث عن البرلمان المصرى بصفته الممثل للمواطن المصرى فى مقابل السلطة التنفيذية، ونتذكر أننا لم نرى زيارة من الكونجرس الأمريكى للبرلمان المصرى، واقتصرت 3 زيارات للكونجرس على لقاء الرئيس ووزير الخارجية وهذا لا يليق".



وأردف قائلا :" فى مقابل قامت السلطة التشريعية بـ 6 زيارات للكونجرس الأمريكى تناولت العديد من المواضيع، فعندما نتحدث عن حالة حقوق الإنسان فى مصر هناك نوافذ ومنابر لابد من خلق قنوات تواصل معها، إذا كنت تريد الاستماع إلى هذه الآراء التى تستقى منها المعلومات أن تستمع إلى وجهة النظر الأخرى، من خلال السلطة التشريعية المنوط بها الرقابة على السلطة التنفيذية".

وقال :"وعندما سمعنا أن هناك تدقيق على مجالات حقوق الإنسان لاندعى أن مصر بها 100% أداء جيد فى مجال حقوق الانسان، هناك أمور بالفعل تحتاج مراجعة وهناك حاجة لفتح قنوات تواصل مع المؤسسات التشريعية فى الدول الأخرى، ولكن ندعو المؤسسات التشريعية فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة إلى زيارة مصر للوقف على حالة حقوق الإنسان بناء على مفهوم حقوق الإنسان فى مصر".



وأضاف :"نحن لمسنا أن هناك الكثير من الإنجازات فى هذا الملف ولاسيما من خلال برنامج حياة كريمة".

وندعو سفراء الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة للوقوف على ما نراه من مفهوم حقوق الإنسان، فإن مصر لديها قضية مهمة وهو حق مصر فى الماء وما تواجهه من تعنت من جانب إثيوبيا فى المحادثات بهذا الملف، ولزامًا على العالم الوقوف وقفة واحدة لخلق قنوات تواصل بين أطراف المشكلة فى هذا الشأن، والوقوف على أن حقوق الإنسان ليست فقط حقوق سياسية.