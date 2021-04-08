وزير العدل يشهد حفل توقيع كتاب النيابة الإدارية «حصن العدالة بإرادة شعب»

جدة - نرمين السيد - يشهد المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبرعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، حفل توقيع كتاب "النيابة الإدارية حصن العدالة بإرادة شعب"، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر يوم السبت القادم فى تمام الساعه الثانية ظهرًا.





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