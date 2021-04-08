أندريه زكى يكتب خبرة الإصابة بكورونا فى العدد الجديد من مجلة النسور

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وقال زكى "حينما تأكدت إصابتى وأسرتى بفيروس كورونا، مررت بثلاث خبرات رئيسية: الخبرة الأولى هى الإحساس العميق بالمجهول: ففى كل مرة كنت أدخل للنوم لم يكن لدى أدنى فكرة، عما سيحدث صباح اليوم التالى. الخبرة الثانية هى الاقتلاع من الجذور: حيث وجدت نفسى بعيدًا عن عملى وخدمتى فلم أستطع أن أكون متواجدا فى كل مجالات العمل سواء بالهيئة القبطية الإنجيلية أو رئاسة الطائفة الإنجيلية".
وأضاف "أما الخبرة الثالثة فهى العزل: فى العزل المنزلى تشعر أن كل شخص يبتعد عنك، لأنك تصبح مصدرا للعدوى، أصبح كل من يريد رؤيتك والجلوس معك يتحاشى اللقاء، ربما نحتاج فى أوقات لخبرات حياتية تجعلنا نتذكر من هو الإنسان حقًا، أين نضع رجاءنا الحقيقى أو معنى حياتنا؟ هل فى قوتنا ونفوذنا وأموالنا وعلاقاتنا؟
كل هذا هش، ويمكن أن يختفى بسهولة وسرعة. الإنسان أضعف من هذا بكثير".
وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية "وهذه دعوتى اليوم: أن نقدم كل ما لدينا للمسيح، لأن فيه وحده الرجاء الحقيقى، والشبع الحقيقى، والراحة الحقيقية".
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