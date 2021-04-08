انت الان تتابع تفاصيل خبر نعرض طريقة استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة Online- موقع وزارة الداخلية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث المواطنين بشكل دوري عن استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية نظراً لما يترتب عن تلك المخالفات من وجود غرامة مالية مسجلة علي السيارة أو رخصة القيادة للسائق، وقد يصل الأمر لسحب الرخصة الخاصة بالقيادة وهو ما يزيد من الحرص على متابعة كل ما هو متعلق بالمخالفات المرورية 2021. وفي إطار حرص “مصر فايف” على توفير كافة المعلومات اللازمة لقرائها أولا بأول نعرض لكم طريقة الاستعلام على مخالفات المرور برقم اللوحة في مصر عبر الإنترنت من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة الداخلية.

طريقة استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة:

حيث بات بإمكان ملاك السيارات والسائقين المختلفة الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم بشكل إلكتروني عبر إتباع الخطوات التالية علي موقع وزارة الداخلية المصرية الرسمي عبر الإنترنت.

> الخطوة الأولي وهي؛ تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عن طريق هذا الرابط ( من هنـــــا)

– بعدها يتم تحديد نوع الخدمة المطلوب الاستعلام عنها من القائمة الرئيسية، وفي هذا الصدد يتم الضغط على إختيار خدمات نيابات المرور.

– ويجب بعد ذلك استيفاء كتابة بيانات صاحب السيارة المطلوب الاستعلام عنها كاملة من حيث اسمه الرباعي ورقم اللوحة الخاصة بالمركبة في حالة الإستعلام عن مخالفات مرور السيارة ورقمه القومي ورقم الهاتف والعنوان.

– وبعد التأكد من إدراج كافة بيانات السيارة المطلوب الاستعلام عن مخالفتها، يبقي تحديد إدارة المرور التابعة لها السيارة.

– وتتمثل الخطوة الأخيرة في الضغط على زر الاستعلام ليظهر إجمالي قيمة المخالفات المرورية 2021، وبذلك نكون قد عرضنا جميع المعلومات المتعلقة بخطوات استعلام مخالفات المرور الخاصة برخص السيارة والقيادة في مصر عبر موقع وزارة الداخلية، مع العلم أنه قد تم تسهيل طرق الدفع الإلكتروني لقيمة تلك المخالفات المرورية بسبب الظروف الناجمة عن مرض كورونا المستجد.