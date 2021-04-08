/626383/خالد-عكاشة-لن-يكون-هناك-عالم-ما-بعد-كورونا-بدون-دور-المجتمع-المدني

قدم اللواء خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، موضحا أنها قدمت نقطة ابهار من خلال ما تقدمه من مجهودات كبيرة، وكونها مؤمنه بالعمل الاهلي وتطويره فضلا عن كونها مصرية وباحثة أصيلة.

خالد عكاشة: منظمات المجتمع المدني حجزت مكان فى بناء العالم

وأضاف عكاشة إن منظمات المجتمع المدني حجزوا مكان في بناء عالم ما بعد الجائحة، بسبب جهدهم المتواصل ورؤيتهم الوطنية والإنسانية ومشاركتهم القيادة السياسية رؤءيتها نحو البناء والتنمية وتوفير حياتة كريمة للمواطنين ، مشيرا أنه لن يكون هناك عالم ما بعد كورونا بدون دور المجتمع المدني .

وأشار خالد عكاشة رئيس المركز المصري ببفكر والدراسات الاستراتيجية إلي حجم الإنفاق الكبير والذي ساعم في سد احتياجات كثيرة للمجتمع، ولمسه الجميع على اىدرض الواقع، فضلا عن التشابك بينهم وبين الوزارات المختلفة، لذلك انجازهم كان فعال وملموس للجميع.

وتابع " لو أردنا أن نبني مجتمع صلب، يواجه التحديات والأخطار فنحن في حاجة لمجتمع مدني يساند ويدعم من أجل أن نكون قادرين على المواجهة".

خالد عكاشة عن حياة كريمة: “ محتاجين نقف عندها دقيقة

ولفت خالد عكاشة النظر إلي تجربة حياة كريمة، قائلا" محتاجين نقف عندها دقيقة" مشيدا بدور شبابها وما يقوموا به، مما أدى إلى كبر حجم مؤسسة حياة كريمة، كما أن الدولة المصرية تدفعها لتحقيق المتطلبات والنتائج الإيجابية، حيث أنها نموذج حقيقي يعبر عن ايمان الدولة المصرية بالعمل المدني، ويثبتوان شباب مصر قادر على التطوع وصنع افكار جديرة بالاحترام والتقدير.

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جاء ذلك خلال مؤتمر حقوق الإنسان... بناء عالم ما بعد الجائحة، المنعقد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اليوم الخميس، وبحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ووزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج وعدد من الشخصيات العامة ، لتسليط الضوء على مواجهات الدولة لجائحة كرونا والتخفيف من أثارها الاقتصادية على المواطنين ، فضلا عن دور العمل الأهلي ومنضمات المجتمع المدني التي تعد شريكا رسميا فى التنمية والبناء قال اللواء خالد عكاشة إن ممثلي المجتمع المدني المصري، كانو على قدر المسئولية،. .مشيرا إلي حجم الجهد الذي يبذله على أرض الواقع.