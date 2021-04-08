/626386/مصطفي-بكري--السيسي-قال-مياة-النيل-خط-أحمر

قال النائب مصطفي بكري ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل الكثير من أجل مصر ويفتتح مشاريع كثيرة يعود نفعها علي المواطن المصري .

مصطفي بكري : السيسي يعمل من أجل صالح الوطن

واوضح " بكري خلال برنامج “ حقائئق واسرار “، علي فضائية “ صدي البلد “، مساء اليوم الخميس ، ان الرئيس السيسي يستطيع كل يوم أن يفتتح مشروع لصالح الشعب المصرية قائلا كنا زمان نقول هي فلوس البلد بتروح فين .. ودلوقتي في عصر الرئيس السيسي بنقول هو الرئيس السيسي بيجب الفلوس دي كلها من فين اللي بيعمل بيها المشاريع .

وهاجم الكتائب الالكترونية التي تحاول النيل من المشاريع التي تنفذها الدولة المصرية قائلا أن الدولة تعمل كل شيئ من أجل صالح المو اطن المصري .

وفي سياق متصل قال أن الرئيس السيسي تحدث عن سد النهضة قائلا .. أن مصر لن تفرط في مياة النيل مهما كانت الظروف وان مياة النيل خط أحمر وكل الخيارات مفتوحة .

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن موقف الدولة المصرية من مشروع سد النهضة كان موقفا مشرفا واحترمنا رغبة الشعوب في أن يكون لها شكلا من أشكال التنمية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: "أنا قولت في مصر نقدر التنمية بشرط أنه لا يمس مصالح مصر.. وكلامنا لم يتغير.. مش قولنا كلام وتراجعنا عنه.. من فضلكم.. نفس الكلام لم يتغير وقولت الكلام ده أمام البرلمان فى إثيوبيا.

وأضاف الرئيس للأشقاء فى إثيوبيا: التعاون أفضل من الاختلاف والصراع، وبلاش المساس بنقطة مياه من مصر، واحترمنا حقكم فى التنمية بشرط عدم المساس بمصلحتنا، وعلينا جميعا فى المنطقة التعلم من تكلفة المواجهة

ووجه الرئيس رسائل للمصريين: لازم نخلى بالنا من كل نقطة مياه عندنا، وقلقت على المياه منذ 25 يناير، وما حدث فى 2011 كان بداية لما نراه اليوم، واللى قلقان على المياه هل هو حريص عليها؟! ، وأضاف لم نقل شيئا وتراجعنا عنه أبدا، ننسق إجراءتنا مع السودان ونعلنها للمجتمع الدولى.