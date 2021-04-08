مصطفي بكري:«قد نكون أمام تعديل وزاري بحكومة مدبولي خلال الفترة المقبلة».... «فيديو»

/626387/مصطفي-بكريقد-نكون-أمام-تعديل-وزاري-بحكومة-مدبولي-خلال-الفترة-المقبلة-فيديو

كشف النائب مصطفي بكري ، عن حقيقة وجود تعديل وزراي الفترة المقبلة لافتا الي أن الحديث عن تعديل وزاري في الحكومة قد يكون خلال الأيام المقبلة ولكن ليس هناك وقت محدد حتي الأن مردفا “ قد نكون أمام تعديل وزاري الفترة المقبلة .

وأوضح “ بكري “، إن الشارع المصري يتحدث عن التعديل الوزارى والاستجوابات بمجلس النواب

" بكري " هناك تعديل وزاري الفترة المقبلة وليس هناك موعد محدد

واوضح " " بكري "، خلال برنامج " حقائق واسرار "، علي فضائية " صدي البلد "، أن هناك حديث في الشارع المصري خلال الايام الماضية عن وجود تعديل وزاري في الحكومة ولكن لم يصدر أي قرار عن التعديل الوزاري حتي الأن .

لا يزال الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب قائما، حيث بدأت التوقعات منذ بداية العام الجاري بالتزامن مع انعقاد برلمان 2021، ولا تزال جارية حتى الآن، وجميعها تفيد بأن هناك تعديلا وزاريا مرتقبا خلال الفترة المقبلة، سيكون أوسع وأشمل.

واتفق العديد على التعديل لكنهم اختلفوا على موعد هذا التعديل، منهم من توقع إجراءه خلال شهر مارس الجاري، وهناك من توقع حدوثه بعد ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أنها في النهاية توقعات ولم ترتق لمرحلة اليقين بعد.

نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

لم يناقش الدستور مسألة التعديل الوزراي بعمق مثلما فعلت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث حدد الفصل الرابع من اللائحة ضوابط إعفاء الحكومة والتعديل الوزاري

يحق لرئيس الجمهورية - وفقا للمادة 128 من اللائحة الداخلية - إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه.